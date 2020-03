Coronavirus : l’UEFA met trois options sur la table

Réunie cette semaine pour une gestion de crise, l’UEFA a établi plusieurs scenarios pour terminer les compétitions cette saison.

Voilà désormais huit jours que les championnats sont à l’arrêt en Europe. Alors que la France pourrait annoncer la semaine prochaine au plus tard la prolongation du confinement pendant un mois supplémentaire, nul ne sait quand les entraînements collectifs pourront reprendre. Qu’adviendra-t-il des compétitions nationales et européennes de clubs ? Pourront-elles vraiment reprendre à temps et être menées à leur terme ? Le report d’un an de l’Euro 2020 dégage de nouvelles dates permettant une extension au-delà des limites habituelles. Cela suffira-t-il ?

L’UEFA fixe trois deadlines pour la saison

L’Equipe et RMC rapportent que l’UEFA a établi trois options qu’elle a formalisées dans un document envoyé aux Fédérations. La première, celle espérée car ne nécessitant pas d’aménagement particulier, est de terminer au plus tard le 30 juin. Si le confinement se poursuit jusqu’à fin avril, et sachant qu’il faudra ensuite laisser un délai d’au moins quinze jours aux équipes pour se remettre en condition, cette hypothèse paraît dès à présent difficile à tenir.

Les deux options suivantes visent à décaler le terme des compétitions, soit au 31 juillet, soit au 31 août. L’UEFA serait donc prête à laisser les clubs jouer tout l’été, ce qui ne sera pas sans nécessité de nombreuses adaptations, comme le fait de décaler le début de la saison prochaine (prévu initialement début août pour les championnats et en juillet pour les tours préliminaires de Coupes d’Europe), mais aussi de décaler le mercato et de trouver des solutions pour les joueurs en fin de contrat le 30 juin prochain. Une dernière option n’est pas évoquée mais doit être envisagée : l’arrêt pu et simple de la saison.

