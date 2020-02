Coupe de France : Dijon – PSG, voir le match en direct et en streaming

Dijon reçoit le PSG ce mercredi (18h30), en quart de finale de la Coupe de France. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Le Dijon FCO accueille le Paris Saint-Germain ce mercredi au stade , à l’occasion des quarts de finale de la Coupe de France (coup d’envoi à 18h30). Un troisième déplacement dans cette compétition pour les Parisiens qui ont éléiminé Linas-Montlhéry (0-6), Lorient (0-1) puis Pau (0-2) aux tours précédents, tandis que les Bourguignons ont sorti Valenciennes (1-2), Nîmes (5-0) et Limonest (1-2 ap).

Les compos probables de Jobard et Tuchel

Pour cette rencontre, Stéphane Jobard devra composer sans Gomis blessé. Il devrait aligner un 4-3-3 avec le trio Baldé, Benzia et Mavididi en pointe. De son côté, Thomas Tuchel voyage sans Neymar, Verratti, Diallo, Kimpembe, Marquinhos et Dagba blessés, ni Gueye et Paredes suspendus. Il devrait maintenir son 4-4-2 avec une forte rotation à une semaine du choc face à Dortmund, avec notamment les titularisations de Cavani et Choupo-Moting en attaque.

Dijon : Runarsson – Chafik, Lautoa, Ecuele Manga, Muzinga – Marié, Ndong, Amalfitano – Baldé, Mavididi, Benzia.

Paris SG : Rico – Meunier, Kehrer, Thiago Silva, Bernat – Di Maria, Herrera, Kouassi, Sarabia – Choupo-Moting, Cavani.

Foot en direct : comment voir Dijon – PSG en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : sur Eurosport 2. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir visionner la rencontre Dijon FCO – Paris Saint-Germain sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.