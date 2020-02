Coupe de France : Epinal – Saint-Etienne, voir le match en direct et en streaming

Epinal reçoit Saint-Etienne ce jeudi (21h), en quart de finale de la Coupe de France. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après les qualifications de Rennes, Lyon et Paris, le dernier quart de finale de la Coupe de France se joue ce jeudi : le SAS Epinal accueille l’AS Saint-Etienne au stade Marcel-Picot de Nancy (coup d’envoi à 21 heures). Pensionnaire de National 2, le petit poucet de la compétition va tenter de réussir l’exploit face à des Verts très mal en points actuellement avec trois défaites consécutives et une position inquiétante en championnat.

Les compos probables

Pour ce rendez-vous, l’entraîneur stéphanois Claude Puel devra composer sans Hamouma, Khazri, Boudebouz, Nordin, Youssouf et Monnet-Paquet blessés, ni Cabaye et Aholou suspendus. Face au 3-5-2 d’Epinal, il devrait donc aligner un onze largement remanié, en 4-2-3-1 avec Abi en pointe, soutenu par Honorat et Bouanga sur les ailes. Voici les compos probables des deux équipes.

Epinal : Idir – Sangaré, Colin, Gacé – Luvualu, Tapé, El-Rhayti, Makengo, Borodine – Biron, Krasso.

Saint-Etienne : Ruffier – Debuchy, Fofana, Saliba, Gabriel Silva – Diousse, M’Vila – Honorat, Benkhedim, Bouanga – Abi.

Foot en direct : comment voir Epinal – Saint-Etienne en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : sur Eurosport 2. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir visionner la rencontre SAS Epinal – AS Saint-Etienne sur votre votre télé, votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.