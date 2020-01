Coupe de la Ligue : Reims – PSG, voir le match en direct et en streaming

Reims reçoit le PSG ce mercredi (21h), en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Le Stade de Reims accueille le Paris Saint-Germain ce mercredi au stade Auguste Delaune, en demi-finale de la Coupe de la Ligue (coup d’envoi à 21 heures). Le vainqueur affrontera Lyon en finale après sa victoire contre Lille (2-2, 4 tab 3) mardi soir. Après avoir perdu la couronne la saison passée, le club de la capitale ambitionne de retrouver la victoire cette année dans cette compétition. Les champions de France en titre prennent d’autant plus cette rencontre au sérieux que les Champenois avaient réussi l’exploit de s’imposer au Parc des Princes (0-2) en septembre dernier en championnat.

Les compos probables de Guion et Tuchel

Pour cette rencontre, Thomas Tuchel devra composer sans Kehrer, Bernat et Cavani blessés, ni Thiago Silva et Gueye laissés au repos. En revanche, les deux stars Neymar et Mbappé (ménagés le week-end dernier en Coupe de France) devraient être titulaires en attaque aux côtés de Sarabia et Draxler. De son côté, David Guion est privé de Cafaro blessé et Zeneli convalescent. Il devrait aligner un 4-2-3-1 avec Dia en pointe.

Reims : Rajkovic – Foket, Disasi, Abdelhamid, Konan – Romao, Chavalerin – Doumbia, Dingomé, Kamara – Dia.

Paris : Rico – Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa – Sarabia, Kouassi, Verratti, Neymar – Draxler, Mbappé.

Foot en direct : comment voir Reims – PSG en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : sur Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site MyCanal sur Internet, afin de visionner la rencontre Stade de Reims – Paris Saint-Germain sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport