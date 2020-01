Coupe de France : Linas-Montlhéry – PSG, voir le match en direct et en streaming

Linas-Montlhéry reçoit le PSG ce dimanche (20h55), dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Le Paris Saint-Germain se déplace au stade Robert-Bobin pour y affronter le voisin de Linas-Montlhéry ce dimanche (coup d’envoi à 20h55), pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France. Une reprise a priori en douceur pour les troupes de la capitale puisque leur adversaire du jour évolue en R1, soit la 6e division. Face aux amateurs, les Parisiens seront évidemment grandissimes favoris.

Les compos probables, Neymar pressenti sur le banc

Pour cette rencontre face au club de l’Essonne, Thomas Tuchel devra composer sans les défenseurs Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo convalescents. L’entraîneur allemand pourrait laisser certains cadres sur le banc, comme le gardien Keylor Navas, ou encore l’attaquant brésilien Neymar. Il pourrait aligner un 4-4-2 avec le duo Kylian Mbappé et Mauro Icardi (ou Edinson Cavani) en attaque, soutenus par Pablo Sarabia et Julian Draxler.

Linas-Montlhéry : Lutumba – Tchabo, Tsota, Diallo, Kouassi – Gbobouo, Roca, Duval – Kanouté, Leno, Cissé.

Paris SG : Rico – Dagba, Kehrer, Marquinhos, Kurzawa – Sarabia, Verratti, Gueye, Draxler – Mbappé, Icardi (ou Cavani).

Foot en direct : comment voir Linas-Montlhéry – PSG en streaming

Comment voir ce duel ? Une seule solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : sur Eurosport 2. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir visionner la rencontre Linas-Montlhéry – Paris Saint-Germain.

