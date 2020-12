Affaire Zecler : Darmanin tacle des stars du foot français !

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, n’a pas hésité à envoyer un pic à Kylian Mbappé (PSG) ou encore Antoine Griezmann (FC Barcelone).

Ces derniers ont fait part, via les réseaux sociaux, de leur indignation suite à l’affaire Michel Zecler. Ce producteur a été interpellé, de manière violente, par des policiers. Mbappé et Griezmann ont réagi tout comme bon nombre de personnalités. Par le biais du journal Le Parisien, Darmanin avait déclaré, il y a quelques jours, « avoir eu mal à sa France en n’entendant aucune réaction de footballeurs millionnaires au sujet des 98 policiers blessés samedi ».

Sur les ondes de la radio RTL, l’homme politique a tenté de justifier ses propos. Tout d’abord, il a assuré condamner les violences policières sur le producteur. Pour lui, « la police de la République n’a pas à avoir de doute sur sa déontologie ». A ses yeux, « pour respecter, il faut être respectable ». Fréquemment, Gérald Darmanin dit cela « aux policiers et aux gendarmes » qu’il a l’occasion de rencontrer. Puis le ministre de l’Intérieur a taclé le duo Griezmann – Mbappé…

Darmanin cite des exemples marquants

« En même temps, je trouve que certains ont la dignité sélective. On peut aussi être particulièrement blessé à ce que représente notre pays, le drapeau français lorsqu’on voit une commissaire de police qui doit désormais porter une attelle en fer à la place de son bras parce qu’elle a pris un pavé alors qu’elle essayait de secourir des personnes, qu’un major de 50 ans a été roué de coups à terre et que, plutôt de lui porter secours, on prend son téléphone et on filme », a-t-il déploré. Darmanin a dit regretter « parfois la dérive d’une partie de la société ».

Images de IconSport