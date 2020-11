Mercato : PSG, Real, Barça… La star du marché, c’est déjà lui !

Qu’on se le dise, les grands clubs européens sont en alerte à propos du latéral gauche David Alaba (Bayern Munich).

Pour le média allemand BR, il y a clairement une affaire Alaba au Bayern Munich. Rappelons que le contrat du défenseur âgé de 28 ans expirera le 30 juin 2021. Depuis déjà plusieurs mois, les dirigeants du club allemand essaient de convaincre l’international autrichien de prolonger son bail. Problème : David Alaba n’a pas été séduit par les offres bavaroises. Il y a quelques jours, le président du Bayern, Herbert Hainer, a évoqué le sujet.

« Nous lui avons présenté une offre très bonne et juste (11 millions d’euros par an + 6 millions de bonus éventuels). Nous avons dit à l’agent d’Alaba, lors de la réunion récente, que nous aimerions avoir une réponse d’ici la fin octobre. (…) Hasan Salihamidzic a contacté son agent et la réponse a été que l’offre ne les satisfait toujours pas Nous avons donc décidé de la retirer complètement », a assuré Hainer.

Deux scénarios se dessinent pour Alaba…

Des médias germaniques et espagnols assurent que David Alaba réclame un salaire annuel de… 20 millions d’euros par an à l’Allianz Arena. A moins d’un coup de théâtre, on se dirige donc vers un départ du latéral gauche. Au cours du prochain mercato hivernal, plusieurs écuries pourraient tenter de déloger le natif de Vienne. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est de 65 millions d’euros sur le marché des transferts.

Reste à savoir si les décideurs bavarois réclameront ou pas sur cette somme conséquente au sujet d’Alaba… Ce dernier pourrait aussi privilégier le fait de s’engager librement en faveur de n’importe quel club, à compter du 1er janvier 2021, en vue de la saison prochaine. Cas échéant, le Bayern ne toucherait pas un euro en guise d’indemnité de transfert. PSG, Real Madrid, FC Barcelone, Manchester City… Les courtisans de David Alaba sont sans doute prêts à bondir en ce qui le concerne d’ici la fin de cette année 2020…

