PSG – Manchester City : Guardiola tremble pour son arme fatale

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, s’inquiète pour Kevin de Bruyne qui a été victime d’une blessure inquiétante.

Contre Chelsea en demi-finales de la FA Cup (défaite 0-1), les Citizens n’ont pas réussi à faire la différence. Résultat, ce sont les Blues qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu et à composter leur ticket pour la finale. Forcément, Guardiola était très déçu après cette élimination, d’autant plus à ce stade de l’épreuve. Ajoutez à cela que De Bruyne s’est blessé à la 48e minute de jeu. Apparemment, l’international belge a ressenti une douleur au niveau de la cheville droite.

Sans hésiter, Pep Guardiola l’a fait sortir du terrain et remplacé par Phil Foden. Ce dimanche, Kevin de Bruyne passera plusieurs examens. Histoire de connaître la gravité exacte de sa blessure. Après le match contre Chelsea, le manager espagnol s’est exprimé à propos de ce coup dur. « Je ne sais pas. Il a mal. Ça n’a pas l’air bon », a-t-il confié.

De Bruyne privé de Parc des Princes ?

Forcément, on pense à la future demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City. Ce duel européen se déroulera, on le rappelle, le 28 avril prochain. Le staff médical mancunien a dix jours pour remettre sur pied le Belge. A défaut de cela, le club anglais serait privé d’un atout offensif majeur contre le Paris Saint-Germain. Cette saison, Kevin de Bruyne a disputé 35 matches, inscrit 8 buts et effectué 16 passes décisives toutes compétitions confondues.

Images de IconSport