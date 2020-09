Mercato / OL : ça chauffe pour Depay, Aulas bluffait-il ?

Selon le média De Telegraaf, Memphis Depay (OL) devrait changer d’air lors de ce mercato estival.

Depay n’a jamais caché le fait qu’il aimerait bien évoluer dans un club plus prestigieux que l’Olympique Lyonnais. Malgré cela, l’ailier polyvalent n’a pas mis le feu aux poudres afin d’obtenir gain de cause lors de ce mercato estival. Récemment, on a eu vent du fait que le FC Barcelone souhaitait s’attacher les services de l’international néerlandais. Rapidement, le président Jean-Michel Aulas était monté au balcon pour balayer cette information (En savoir plus).

Le dirigeant français disait même espérer garder Memphis Depay jusqu’à la fin du marché des transferts. Mais pour De Telegraaf, le Batave se rapproche doucement mais sûrement du FC Barcelone. Apparemment, les Blaugrana ont transmis une offre écrite d’environ 25 millions d’euros (+ des bonus) pour l’ancien joueur de Manchester United. Cette proposition conviendrait à Aulas.

L’OL affaibli sans Depay ?

Non qualifié pour une compétition européenne cette saison, l’OL peut-il refuser une telle offre cet été ? Pas sûr… Sur le plan financier, le transfert de Depay au FC Barcelone ferait du bien aux finances rhodaniennes. En revanche, son départ laisserait un gros vide sur le plan sportif. Un peu plus de trois ans et demi après son arrivée à Lyon, l’ailier est clairement un élément majeur (140 apparitions, 57 buts et 43 passes décisives au total). Cette saison, Memphis Depay a disputé 2 matches de Ligue 1 et déjà inscrit… 3 buts.

