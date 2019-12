Depay, Reine-Adélaïde… Une catastrophe pour Lyon, Juninho effondré

Lyon a perdu Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde pour le reste de la saison. Un coup très dur pour les deux joueurs et le club.

« On a perdu Memphis sur blessure. Malheureusement, on craint que ce soit assez sérieux. On va attendre les résultats des examens », avait craint Juninho au micro de Canal+, juste après la défaite subie face à Rennes (0-1) dimanche au Groupama Stadium, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Le Brésilien avait raison d’avoir peur car la sentence est terrible pour le joueur et l’Olympique Lyonnais : touché au genou gauche, Memphis Depay souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur.

Rupture du ligament croisé antérieur pour Depay et Reine-Adélaïde

Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, le milieu de terrain offensif Jeff Reine-Adélaïde est lui aussi tombé sur le carreau, avec une blessure similaire à celle du Néerlandais, mais cette fois au genou droit. Une véritable catastrophe pour le club rhodanien qui perd son capitaine et meilleur joueur, ainsi que sa meilleure recrue estivale. Il n’avait vraiment pas besoin de ça. « La date opératoire sera définie dans les prochains jours mais l’indisponibilité ne devrait pas être inférieure à 6 mois », a indiqué l’OL dans un communiqué.

Comment remplacer le leader Depay ?

« La blessure de Memphis est une catastrophe car c’est le joueur le plus décisif. Là, il n’y a pas de solution, il faudra l’oublier pour la saison. C’est la pire nouvelle de la soirée », a déploré Juninho. « C’est notre meilleur joueur, devenu le leader d’équipe sur le terrain. Je suis triste pour lui », a-t-il poursuivi, avant d’évoquer son remplacement. « Il faut quelqu’un qui a ce rôle-là. Peut-être que ça offrira une opportunité à Bertrand Traoré. Concernant le recrutement, on voit le président une fois par semaine. Florian Maurice a toujours su trouver des bonnes solutions. On a besoin de nouveaux joueurs », a jugé le directeur sportif lyonnais.

Images de IconSport