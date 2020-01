Equipe de France : Deschamps face au « King », ça va chauffer !

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, n’a pas lâché le morceau à propos d’une sortie signée Eric Cantona.

Il y a plus de trois ans et demi, Cantona avait accordé un entretien au média anglais The Guardian. L’ancien joueur de Manchester United avait laissé entendre que Deschamps ne sélectionnait pas Karim Benzema ou encore Hatem Ben Arfa pour une raison. « Benzema est un grand joueur. Ben Arfa est un grand joueur. Mais Deschamps a un nom tellement français. Il est peut-être le seul Français à avoir un vrai nom français. »

« Personne de sa famille ne s’est mélangé avec quiconque. Comme les Mormons aux Etats-Unis. Donc je ne suis pas surpris qu’il ait utilisé la situation de Benzema pour ne pas le prendre », avait lâché « The King » à l’époque. Eric Cantona considérait que l’attaquant et le milieu offensif payaient, quelque part, leurs « origines ». Il laissait même supposer qu’il pouvait y avoir de la discrimination raciale en équipe de France.

Cantona et le débat « ouvert »…

« Peut-être que oui, peut-être que non. Pourquoi pas ? Une chose est sûre : Benzema et Ben Arfa sont deux des meilleurs joueurs français et ils ne joueront pas l’Euro. Et de manière certaine, Benzema et Ben Arfa ont des origines nord-africaines. Donc, le débat est ouvert », avait-il lâché. Au début du mois de juin 2016, Didier Deschamps avait décidé de porter plainte, pour diffamation, contre Cantona.

Ce dernier avait été mis en examen en novembre 2017. Selon Le Parisien, le procès aura lieu le 28 février prochain au tribunal de grande instance de Paris (17e chambre). C’est l’avocat de Deschamps, Me Brusa, qui a confirmé l’information à ce média. Initialement, Le Parisien s’était appuyé sur YouTube Network Foot avant de relayer cette info.

