Equipe de France : Deschamps lucide sur la perf’ des Bleus

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a analysé le match gagné face à la Suède (1-0).

Sans briller, les Bleus ont remporté ce duel de Ligue des Nations sur le score de 1 but à 0. Les Tricolores auraient même pu gagner 2-0… si Antoine Griezmann avait transformé son penalty en toute fin de match. Après la rencontre, Deschamps a confié que « les joueurs ne sont pas au mieux de leur forme ».

Le sélectionneur de l’équipe de France a rappelé que ses troupes n’ont eu « qu’une petite semaine pour préparer ce match, face à une bonne équipe suédoise ». Au final, les Bleus n’ont « pas dominé » leur « sujet » sur la pelouse. En deuxième mi-temps notamment, « c’était plus difficile ». Didier Deschamps a admis que ses joueurs ont « moins maîtrisé » face à des Suédois pourtant peu dangereux.

Deschamps a retenu des choses

Encore une fois, le Basque a mis en avant « la condition physique » pour tenter de justifier cela. Défensivement, le technicien a quand même noté que les Bleus ont été « sérieux, appliqués » et qu’ils ont « peu concédé » d’occasions à l’adversaire. Au niveau de l’attaque, Deschamps croit que les Français sont « capables de faire mieux offensivement ».

Cela « demande du temps et des automatismes » sur le rectangle vert. Pour lui, « certains joueurs se connaissent, d’autres un peu moins ». Le sélectionneur a apprécié le fait que « l’état d’esprit » soit « là » et que « tout le monde » soit « concerné » face à la Suède. « Ça a été dur. Les joueurs ont fait les efforts et en ont été récompensés. »

