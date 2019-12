Équipe de France : Mbappé, Camavinga… Deschamps très bavard !

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a évoqué plusieurs sujets majeurs lors d’un entretien diffusé par Canal+.

Tout d’abord, le coach des Bleus a fait savoir que cela a été « une bonne année en terme de résultats » (9 victoires, 1 nul et 1 défaite). Pour lui, « c’est le plus important » même si « le contenu » lui a plu dans l’ensemble. Deschamps n’a pas caché que le moment le plus difficile a sans doute été le match Turquie – France. Le 8 juin dernier, les Tricolores avaient été battus logiquement (0-2). « On n’y était pas. C’est un jour sans pour nous. L’adversaire était au mieux de sa forme. »

Aujourd’hui, Didier Deschamps a le sentiment que ses troupes ont « une meilleure maîtrise technique ». Du coup, il pense vraiment que la défaite contre la Turquie était juste un accident de parcours. A propos de l’attaquant Olivier Giroud maintenant, le sélectionneur a répété qu’il n’était « pas heureux de cette situation ». A Chelsea, le gaucher est tout sauf titulaire. « Là il a un temps de jeu qui s’est énormément réduit. Malgré tout, cela ne l’a pas empêché d’être très bon lors de deux rassemblements. »

Deschamps et le phénomène Camavinga

Pour Deschamps, son « vécu » compte, et il ne faut pas « lui enlever » ce qu'il a fait avec les Bleus. « Même quand il ne marque pas, tout ce qu'il peut faire permet à l'équipe d'être performante. » Lors du mercato hivernal, Giroud devrait quitter le club anglais et se relancer pour la seconde partie de saison. C'est en tout cas ce qu'espère franchement Didier Deschamps qui compte sur lui en vue de l'Euro 2020. Quid du prodige Eduardo Camavinga ? Le milieu âgé de 17 ans a explosé avec Rennes cette saison en Ligue 1.

Beaucoup le voient déjà porter le maillot de l’équipe de France en vue du Championnat d’Europe. Deschamps croit qu’il ne faut pas précipiter les choses en ce qui le concerne. « C’est encore trop tôt », a déclaré le Basque. Toutefois, le technicien a admis que « potentiellement » et avec « ce qu’il est capable de faire sur le terrain », Camavinga se trouve « dans la catégorie hors normes ». Pour le sélectionneur des Bleus, le joueur d’origine angolaise « dégage beaucoup de sérénité ». Par ailleurs, il est « bon à la récupération » et « très adroit techniquement ». A suivre donc en vue de l’année 2020 qui pourrait être la sienne…

Tout va bien pour les stars Mbappé et Griezmann

Interrogé à propos de Kylian Mbappé, Didier Deschamps a mis l’accent sur le fait que l’attaquant « affole les compteurs » avec le PSG. Toutefois, le Basque est persuadé qu’il a « encore une marge de progression ». Pour le sélectionneur des Bleus, il n’y a « aucun problème d’attitude » avec « KM7 » même s’il n’est « pas content lorsqu’il sort du terrain ». Simplement, Mbappé veut toujours marquer et être décisif durant l’intégralité de chaque match.

Au sujet d’Antoine Griezmann, Deschamps a expliqué qu’il était « plus heureux en ce moment qu’il y a quelques semaines ou quelques mois ». A ses yeux, ce n’est pas possible « qu’AG7 » soit « autant épanoui qu’à l’Atletico ». A Madrid, l’équipe tournait autour de lui. Il était la figure de proue du onze titulaire de Diego Simeone. Du coup, le gaucher a « changé » aux côtés de Lionel Messi, Luis Suarez et consorts. « Il a senti qu’il devait peut-être se mettre en difficulté. Il fait ce qu’il faut. Il a le caractère et les qualités footballistiques (pour y arriver), ndlr. » En équipe de France, Griezmann a « une influence très importante dans l’animation offensive ».

Le tirage de l’Euro 2020 ? Deschamps s’y attendait…

A partir du moment où l'équipe de France n'était « pas tête de série » lors du tirage, Didier Deschamps savait que c'était possible de tomber dans le groupe de la mort. Au final, c'est le cas puisque les Bleus devront se défaire de l'Allemagne et du Portugal en plus d'un quatrième adversaire dont nous ne connaissons pas encore l'identité. A vrai dire, le double champion du monde (1998 et 2018) pense que Joachim Löw et Fernando Santos sont aussi inquiets avant d'affronter la France. « On en a tous conscience. Je ne vais pas m'apitoyer sur notre sort. On sait à quoi s'attendre. A nous d'être performants dès le départ. »

Images de IconSport