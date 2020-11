Portugal – France : le contrat est rempli pour Deschamps

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, était très satisfait suite au succès de son escouade face au Portugal (1-0).

Grâce à cette victoire importante, les Bleus ont la garantie de disputer le Final Four de la Ligue des Nations. Interrogé au micro de la chaîne TF1, Deschamps a confié que « ça fait plaisir de les voir comme ça ». Pour le technicien, ses joueurs ont arraché « la victoire ici » qui est pleinement « méritée ». Le sélectionneur français a vu « beaucoup de solidarité et de qualité » sur le terrain. Forcément, Didier Deschamps est content que sa formation ait validé officiellement la qualification pour le Final Four.

« On a atteint notre objectif, on voulait finir premier, quoi qu’il arrive sur le dernier match, on restera premier, donc c’est bien d’atteindre les objectifs et je suis très fier des joueurs. (…) Quand ils se retrouvent, il y a toujours cet esprit de compétiteur et ce soir, ils ont prouvé que l’équipe de France est toujours une grande équipe. » Deschamps considère que ce Portugal – France est « bien évidemment » un match référence pour la suite des événements.

Deschamps devrait faire tourner

« En tenant compte des soucis qu’on a eus, le groupe est là et il répond présent. Je répète : je suis très heureux pour eux parce qu’ils ont prouvé qu’il y a un état d’esprit. Ce sont des compétiteurs. » Mardi prochain, l’équipe de France clôturera cette séquence internationale avec un match contre la Suède. A l’image de ce qu’il avait fait contre la Finlande (0-2, amical), Didier Deschamps devrait procéder à un turn over important face aux Scandinaves.

Images de IconSport