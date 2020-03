Ligue des Nations : Deschamps a une autre priorité, Le Graët satisfait

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, et Noël Le Graët (FFF) se sont exprimés suite au tirage au sort de la Ligue des Nations.

Rappelons que les Bleus figurent au sein du Groupe 3. A leurs côtés se trouvent le Portugal, la Suède et la Croatie. Au final, les hommes de Didier Deschamps devront se méfier énormément de chacun de ces adversaires. En effet, cette Poule est homogène, dans l’ensemble, et ce ne sera pas forcément évident de finir en tête… Interrogé par L’Equipe, Deschamps a confié qu’il s’attendait à défier des sélections de grande qualité. « À partir du moment où, en Ligue des nations, on affronte des adversaires mieux classés, cela donne forcément lieu à des matches de haut niveau. »

« Cette compétition est différente par rapport aux matches amicaux. Il y aura de belles affiches », a-t-il indiqué. Malgré cela, le Basque ne pense pas vraiment à la prochaine édition de la Ligue des Nations. En effet, le technicien tricolore a un autre objectif majeur en tête. « Ce qui occupe mon esprit pour l’instant ce sont les matches de mars et l’Euro, en juin. » Didier Deschamps espère quand même que l’équipe de France ira « au Final Four » en Ligue des Nations, chose qu’elle n’avait « pas réussi à faire » lors de l’édition précédente.

Après Deschamps, Le Graët en piste !

En ce qui le concerne, Noël Le Graët a estimé que c’était « un groupe intéressant, équilibré, qui sera disputé, avec trois nations qui figurent dans le top 20 mondial ». Aux yeux du président de la Fédération Française de Football, « ce sont trois adversaires de grande valeur, avec des joueurs talentueux ». L’homme d’affaires a rappelé que les Bleus connaissaient « bien » les Portugais, les Suédois et la Croatie.

« Que ce soit à l’occasion la finale de la Coupe du monde concernant la Croatie, lors des qualifications auparavant concernant la Suède et le Portugal lors de l’Euro 2016 qui nous rencontrera d’ailleurs en juin à l’Euro pour notre dernier match de poules », a-t-il précisé. Tout comme Deschamps, Le Graët espère que l’escouade tricolore parviendra à intégrer le Final Four. Avant cela, l’équipe de France essaiera de briller lors de l’Euro durant cette année 2020. Histoire, pourquoi pas, de réaliser le doublé Coupe du monde – Championnat d’Europe.

