Ligue 1 : Deschamps prend position sans hésiter

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, pense que c’est logique que la LFP et la FFF aient mis un terme à cette saison.

Si on excepte la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, tous les championnats – dont notamment la Ligue 1 – ont été arrêtés. Forcément, cette décision souhaitée par le gouvernement français continue de faire jaser. On pense notamment au président de l’OL, Jean-Michel Aulas, qui fait le forcing pour que cet exercice 2019/2020 redémarre. Pour sa part, Deschamps a confié, via Le Parisien, que la décision était « cohérente et sage ».

Pour lui, « il faut l’accepter » et se tourner vers la saison prochaine. Ensuite, Didier Deschamps a encensé le président de la FFF, Noël Le Graët, qui a validé ce choix difficile. « Une seule personnalité du football est au-dessus de la mêlée, c’est le président de la Fédération. Mon président est dans son rôle et sait très bien prendre les bonnes décisions au bon moment quand la situation l’exige. »

Deschamps dézingue la… Bundesliga

Rappelons qu’en Allemagne, les footballeurs de Bundesliga ont retrouvé le chemin des terrains. En voyant les matches allemands, Deschamps a vu « certaines images » qui étaient vraiment « incohérentes ». Par exemple, il a vu « des joueurs disputer une rencontre avec tous les éléments propres au football : à savoir des contacts et des accrochages ».

En parallèle, Didier Deschamps a constaté que les remplaçants étaient « masqués à deux mètres de distance les uns des autres ». Ce contraste lui déplaît franchement. Le Basque a le sentiment que c’est la « problématique économique » qui domine en Allemagne. De son côté, le sélectionneur des Bleus croit que les instances françaises ont bien fait de privilégier l’aspect sanitaire (coronavirus)… même si les clubs professionnels prennent cher sur le plan économique.

Images de IconSport