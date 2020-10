Ligue 1 : Dijon – Rennes, voir le match en direct et en streaming

Dijon accueille Rennes ce vendredi (19h), dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Ce match Dijon – Rennes est clairement le duel des extrêmes comme on dit ! Au classement, les Rouge et Noir – qui ont réussi un recrutement très intéressant – occupent la première place. Ils ont pris 14 points sur 18 tout comme leur dauphin, Lille. En l’espace de six matches, les Rennais n’ont pas subi une seule défaite (4 victoires, 2 nuls). Forcément, ils abordent ce déplacement à l’extérieur, face au DFCO, avec une bonne dose de confiance.

Quid de Dijon ? Eh bien, cette écurie est actuellement vingtième et donc la lanterne rouge de la Ligue 1. Avec 1 seul point pris sur 18, il y a déjà le feu même si la saison est encore très longue. Jusqu’à présent, le DFCO n’a pas réussi à gagner un seul match ce qui est inquiétant (1 nul, 5 défaites). Le bilan offensif (3 buts en 6 rencontres) et défensif (13 buts encaissés) est désastreux avant ce match Dijon – Rennes…

Foot en direct : comment voir Dijon – Rennes en streaming

Comment voir ce duel Dijon – Rennes via le streaming foot ? Eh bien une solution légale existe afin d’assister en direct à ce match de Ligue 1. Il s’agit de la chaîne Téléfoot. Vous aurez besoin d’un abonnement pour pouvoir y accéder. Ce dernier est accessible sur le site Telefootlachaine. Certains fournisseurs internet proposent Téléfoot. L’offre Pass Mobile Only de Mediapro est aussi une bonne solution pour regarder cette rencontre Dijon – Rennes sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport