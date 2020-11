Porto – OM : Di Meco sort le fusil, Villas-Boas doit frapper fort !

L’ancien défenseur de l’OM, Eric Di Meco, était remonté comme une pendule après la défaite contre Porto en Ligue des Champions (0-3).

Le consultant de la radio RMC a confié qu’il n’a « jamais reçu autant de textos que ce soir » de la part de ses « copains à Marseille ». Di Meco a ajouté que « tous les messages » mettent en avant « un sentiment de honte » après la prestation catastrophique des Phocéens face aux Dragons.

« Ça fait mal parce qu’on a envie que son club soit représenté au plus haut niveau et qu’il fasse plaisir à ses supporters. Là malheureusement c’est l’inverse. C’est difficile de voir ce genre de match après les deux premiers qu’on a vus en poule. On espérait une réaction face à une équipe qui doute et contre laquelle l’OM pouvait se relancer alors que là on s’est enfoncé », a-t-il déploré franchement.

Di Meco attend un gros électrochoc

Afin de redresser la barre, Eric Di Meco croit qu’il « va falloir prendre de grandes décisions du côté de Villas-Boas sur ses futures compositions d’équipe ». Pour le consultant, il faudra « regarder » cela « de près » au cours des matches qui arrivent. La légende de l’OM se demande franchement si des joueurs « n’ont plus envie, ou plus le niveau, ou plus les facultés pour porter le maillot de l’OM à ce niveau-là ».

Di Meco a l’impression que l’Olympique de Marseille est « sali en ce moment ». L’ex-latéral gauche espère franchement que son écurie de cœur arrivera à remonter la pente. « Ce club a eu des moments de gloire, mais aussi des moments très difficiles, mais c’est toujours relevé. On va partir de ce principe là, il faut partir avec un peu d’espoir sinon on va se jeter de la tribune », a-t-il lâché.

Images de IconSport