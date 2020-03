Le bourreau du PSG explique ses forces, ses faiblesses et parle de Mbappé

L’attaquant de Dortmund, Erling Haaland espère de nouveau jouer un mauvais tour au PSG mercredi soir en Ligue des Champions.

Mercredi soir au Parc des Princes, lors du 8es de finale retour de la Ligue des Champions qui se jouera à huis clos en raison de la lutte contre la propagation du coronavirus, le Paris Saint-Germain devra se méfier d’Erling Braut Haaland, héros du match aller avec un doublé (2-1) et une prestation magistrale. A la veille de cette rencontre, l’attaquant de 19 ans s’est confié auprès de France Football sur sa progression fulgurante et sur son état d’esprit.

Haaland n’a peur de rien

L’ancien pensionnaire de Salzbourg affirme n’avoir peur de rien. « C’est vrai, c’est quelque chose de très fort chez moi. Je suis très fort mentalement », a-t-il affirmé. Doute-t-il parfois de lui ? « Non, jamais ». D’où lui vient cette confiance ? « De tous les coachs que j’ai eus dans ma carrière. Que ce soit chez les jeunes ou plus tard chez les professionnels. C’est aussi grâce aux personnes qui m’entourent et qui sont vraiment importantes. Après, c’est aussi beaucoup moi. J’ai confiance en moi. Toujours. Rien ne me fait peur. Si, je déteste les serpents. C’est tout », a lancé le Norvégien avec l’insouciance de la jeunesse.

S’il n’a peur de rien, Erling Haaland ne se prend pas pour un joueur parfait pour autant, conscient qu’il doit encore améliorer « plein de choses ! Mon pied droit, mon jeu de tête, ma technique, mon pied gauche, ma façon de penser sur le terrain, mes mouvements, tout. J’ai encore beaucoup de travail à accomplir », a-t-il jugé. Espère-t-il marcher dans les traces de Kylian Mbappé, dont la réussite précoce est un modèle ?

Mbappé, un joueur fantastique

« C’est un joueur fantastique. C’est la première fois que je jouais contre lui lors du match aller. Il a tellement de talent, et même plus encore. C’est un joueur extraordinaire. Tout ce qu’il a fait à son âge et quand vous regardez son palmarès, c’est complètement dingue. C’est un très grand joueur », a reconnu l’attaquant du Borussia Dortmund qui espère lui voler la vedette demain soir.

Images de IconSport