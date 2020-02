Dortmund : l’incroyable Haaland punit le PSG, la réaction du héros

L’attaquant de Dortmund, Erling Haaland a ébloui mardi soir face au PSG (2-1), en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

Déjà 39 buts en 29 matchs cette saison, dont 11 buts en 7 matchs depuis son arrivée à Dortmund en janvier en provenance de Salzbourg ! Erling Halland est la grande sensation du moment. A 19 ans, l’attaquant norvégien né à Leeds et révélé en Autriche a marqué son territoire mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, avec un doublé retentissant face au PSG (2-1). A l’image de Kylian Mbappé en 2017 face à Manchester City, le jeune prodige a laissé éclaté son talent aux yeux de l’Europe entière.

Haaland, une mentalité et un talent de champion

Avec déjà 10 buts en 7 matchs de Ligue des Champions cette saison, le voici désormais à la première place du classement des buteurs de la compétition, à égalité avec l’expérimenté Robert Lewandowski (5 matchs). Après sa performance de haut vol, il a su garder la tête froide. « J’ai beaucoup de choses à améliorer, vous l’avez vu. Je continue à travailler dur. J’ai envie de faire du mieux que je peux, aller le plus loin possible dans cette compétition », a confié Erling Haaland.

Son entraîneur Lucien Favre est pour sa part ravi d’avoir pu accueillir un tel renfort cet hiver. « Il est venu il y a un mois et demi, on a tout de suite vu ses qualités, on les avait vues avant de le prendre évidemment. C’est quelqu’un qui a un très fort mental, il veut toujours aller de l’avant, toujours s’entraîner, toujours marquer à l’entraînement. S’il ne marque pas, il s’énerve contre lui-même. C’est une fantastique mentalité qui apporte beaucoup à l’équipe », a-t-il félicité.

