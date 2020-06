La drôle de demande du PSG à la Ligue !

Le PSG a soumis une demande spéciale à la LFP qui lui permettrait de mieux se préparer pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Un conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) s’est tenu vendredi. Il a notamment été question du mercato (la décision a été prise d’autoriser les clubs français de débuter leurs échanges de joueurs dès lundi !) mais aussi de l’organisation de la saison prochaine. A ce sujet, le Paris Saint-Germain aurait profité de l’occasion pour soumettre une demande particulière d’aménagement du calendrier à l’instance.

Le PSG aimerait avancer plusieurs de ses matchs de Ligue 1

Pour l’heure, le lancement de la prochaine saison de Ligue 1 est prévu le dimanche 23 août. Auparavant, le club de la capitale pourrait devoir disputer ses finales de Coupe de la Ligue face à Lyon et de Coupe de France face à Saint-Etienne. Mais aussi, et peut-être surtout, terminer sa campagne de Ligue des Champions. Pour ne pas être trop désavantagé vis-à-vis de ses potentiels adversaires qui auront pour leur part eu la possibilité de jouer de nombreux matchs (puisque nos voisins allemand, espagnol, italien et anglais ont tous choisi de relancer leur championnat), le PSG aimerait reprendre plus tôt.

D’après L’Equipe, le président Nasser Al-Khelaifi a soumis une requête auprès de la LFP visant à avancer plusieurs de ses rencontres de Ligue 1 comptant pour la saison prochaine, avant la reprise de la Ligue des Champions prévue début août ! Ceci afin de mieux se préparer, et sachant que les clubs de Ligue 1 vont reprendre l’entraînement dans les prochains jours. « Les services de la LFP, notamment ceux d’Arnaud Rouger, le directeur des activités sportives, vont se pencher sur la question mais plusieurs participants au CA de l’instance doutent qu’un tel changement soit possible », ajoute le quotidien sportif.

