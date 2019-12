Equipe de France : Benzema répond à la rumeur grandissante

S’il ne verra pas l’Euro 2020, Karim Benzema peut-il espérer être convoquer avec les Espoirs pour disputer les Jeux Olympiques l’été prochain ?

La porte de l’équipe de France est fermée à Karim Benzema depuis octobre 2015. Sachant que Didier Deschamps vient de prolonger son contrat jusqu’en 2022, elle n’est pas près de se réouvrir. A moins que… S’il peut faire une croix sur l’Euro 2020, l’attaquant du Real Madrid peut-il espérer disputer les Jeux Olympiques de Tokyo l’été prochain avec les Espoirs ? Son sélectionneur Sylvain Ripoll a en effet la possibilité de convoquer 3 joueurs de plus de 23 ans.

Le Graët ne ferme pas la porte

L’idée s’est propagée dans les medias ces derniers jours et la question a même été posée au président de la FFF Noël Le Graët, lequel n’a pas exclu cette hypothèse. « Ce sera au sélectionneur de décider », a-t-il répondu au micro de RMC. Il est peu probable que Sylvain Ripoll aille à contre-courant de Didier Deschamps, même si un duo Kylian Mbappé (qui désire disputer les JO) – Karim Benzema offrirait une arme massive aux Espoirs pour tenter de remporter cette compétition.

Benzema coupe court à l’idée

Dimanche, l’ancien Lyonnais a une nouvelle fois été décisif à Valence en égalisant dans les derniers instants (1-1), marquant là son 35e but en 2019 et son 12 de la saison en Liga (il pointe en tête du classement des buteurs à égalité avec Lionel Messi). Après la rencontre, il a été invité à réagir à sa possible sélection avec les Espoirs. « Je travaille pour le Real Madrid et ce qui se dit là-bas (en France), je n’y fais pas attention », a-t-il coupé court.

