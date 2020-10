Equipe de France : Deschamps a trouvé son nouveau Mbappé

Le talent n’attend pas le nombre des années. La formule s’applique parfaitement au jeune milieu de terrain Eduardo Camavinga.

Première titularisation et premier but pour Eduardo Camavinga sous le maillot de l’équipe de France, mercredi soir en amical face à l’Ukraine (7-1). Et quel but pour ouvrir le score : un retourné astucieux que ses adversaires n’ont pas vu venir. Une preuve de plus s’il en fallait encore, du talent et de l’intelligence de jeu du jeune homme, 17 ans, et déjà tout d’un grand. Didier Deschamps, comme ses coéquipiers, sont déjà conquis. A l’image de Paul Pogba qui avait lui aussi été précoce. Mais pas à ce point, de son propre aveu.

Camavinga comme Mbappé pour Pogba

« Ah, Cama ! On l’appelle « Bolo » et il sait pourquoi. J’ai suivi les matchs en Ligue 1. Il est jeune, mais pour moi c’est comme Kylian : « Tu m’parles pas d’âge ». Je les mets dans le même sac. Ils ont cette maturité que beaucoup de joueurs n’avaient pas à leur âge, et que je n’avais pas », a jugé le milieu de Manchester United. « On connaît son talent, c’est un plaisir de le voir porter ce maillot. Marquer son premier but dès sa première titularisation, c’était beau. Je lui souhaite le meilleur, et plus encore », a-t-il poursuivi.

« L’avenir est entre ses mains. Et puis, c’est un petit danseur. C’est une personne qui n’est pas timide, et ça aussi c’est bien. Il a confiance en lui et en ses qualités. C’est un très bon petit que j’aime énormément », a ajouté Pogba qui va désormais se retrouver en concurrence avec lui dans l’entrejeu. Alors que le sélectionneur semble avoir déjà envie de l’intégrer à son onze, reste à savoir s’il mettra en place un système à deux ou trois milieux de terrain pour l’Euro l’été prochain. Dans le premier cas, Camavinga se retrouvera en concurrence avec Pogba et Ngolo Kanté. Dans le second cas, il pourrait les accompagner…

Images de IconSport