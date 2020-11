Equipe de France : Deschamps met un gros coup de pression

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps avait la tête des mauvais jours après la défaite (0-2) contre la Finlande en amical.

La Finlande n’avait jamais gagné contre la France. C’est désormais fait. Pour ce match amical initialement programmé au printemps dernier et dont personne ne voulait mis à part la Fédération Française de Football pour ramener un peu d’argent dans des caisses bien vides à cause de la séquence subie depuis mars dernier, Didier Deschamps avait décidé d’aligner un onze largement remanié afin de tester certains joueurs et certaines associations.

Aucun joueur n’a marqué des points, Deschamps non plus

Le résultat n’a pas du tout été à la hauteur, les Bleus se sont inclinés (0-2) dans un Stade de France vide de tout supporter, avec deux buts encaissés dès la première mi-temps. Le sélectionneur n’apprécie pas du tout ce revers. « Avoir un jugement positif sur un joueur après ce qu’on a fait, sincèrement ce n’est pas évident. Perdre des points ? Il n’y en a pas qui en ont gagné, en tout cas. Et moi non plus », a-t-il lancé après la rencontre.

« On a été en dessous de ce que j’attendais, bien évidemment. (…) C’est le haut niveau, et heureusement que cela se passe comme ça. Cela nous permettra de donner aux joueurs une piqûre de rappel. On a pris une bonne gifle », a-t-il constaté. Agacé ? « Non, non. Je suis factuel. Ça ne me plaît pas quand je perds, ça ne m’arrive pas souvent. (…) Bonne soirée, la mienne ne sera pas bonne », a lancé Deschamps. Si cette défaite est sans conséquence, les Bleus vont devoir montrer un autre visage dès samedi face au Portugal en Ligue des Nations.

Images de IconSport