Equipe de France : pas satisfait et inquiet, Deschamps interpelle l’UEFA

Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps regrette de n’avoir eu droit qu’à trois changements par match. Il lance un appel à l’UEFA.

Le gardien Hugo Lloris, le défenseur Dayot Upamecano, le milieu Ngolo Kanté et l’attaquant Antoine Griezmann étaient les quatre seuls titulaires hier soir contre la Croatie (4-2) en Ligue des Nations, à avoir déjà débuté la rencontre en Suède (0-1) trois jours plus tôt. Seuls les deux premiers ont joué l’intégralité des deux matchs. Plus qu’une volonté de faire tourner son effectif pour mesurer le potentiel de chacun, Didier Deschamps a surtout voulu ménager la santé de ses joueurs, considérant que le risque était trop grand de leur imposer cet enchaînement.

Pour Deschamps, les joueurs ne tiendront pas la saison à ce rythme

Contenu à trois changements par match alors que cinq sont autorisés dans d’autres compétitions, comme lors du Final 8 en Ligue des Champions également géré par l’UEFA, le sélectionneur de l’équipe de France a lancé un appel à l’instance européenne pour l’inviter à revoir ce quota à la hausse. « J’espère que l’UEFA prendra conscience de la réalité. J’en ai parlé avec Zlatko Dalic (le sélectionneur croate). J’ai dû faire 7 changements entre les deux matchs », a-t-il réagi en conférence de presse.

« J’ai fait mon troisième changement beaucoup plus tôt que d’habitude. En face, c’est pareil, il a dû faire des changements très tôt dans le match. Aujourd’hui, les joueurs finissent très fatigués. Ça me semble tellement évident et cohérent avec les calendriers surchargés qui attendent les joueurs. On est à peine au mois de septembre. J’espère que les sélectionneurs seront entendus », a clamé Deschamps. Réponse d’ici le 11 octobre, prochaine date de match pour les Bleus. Ce sera face au Portugal au Stade de France.

Images de IconSport