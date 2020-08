Equipe de France  : Rabiot de retour, Pogba et Matuidi absents, trois jeunes appelés… Deschamps s’explique

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps a choisi de rappeler Rabiot et donner sa chance à plusieurs jeunes.

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs de l’équipe de France comptant pour la Ligue des Nations, face à la Suède (le 5 septembre à Solna) et la Croatie (le 8 septembre au Stade de France). Pour ce double rendez-vous, le sélectionneur des Bleus a réservé plusieurs surprise, comme le retour d’Adrien Rabiot ou les convocations de Dayot Upamecano, Houssem Aouar et Eduardo Camavinga.

« Paul Pogba était prévu mais il a passé un test qui s’est révélé positif (au coronavirus) ce qui m’a obligé à le remplacer par Eduardo Camavinga », a expliqué Didier Deschamps en conférence de presse. Toujours dans l’entrejeu, Tanguy N’Dombélé a lui aussi été testé positif tandis que Blaise Matuidi, en instance de transfert aux États-Unis, n’a pas été retenu.

Deschamps explique ses choix

Sur Blaise Matuidi : « J’ai discuté avec Blaise qui m’a appelé pour me mettre au courant de son départ de la Juve, il est assez lucide pour savoir que ça complique sa situation par rapport à l’équipe de France. Ca ne veut pas dire qu’il ne reviendra plus, il reste sélectionnable. Là, il est en instance de départ, en attente de son permis de travail pour partir là-bas (à Miami), avec des obligations sur le plan sanitaire. C’est déjà assez compliqué comme ça, il faut lui laisser un peu de temps. Je comprends son choix, je n’oublie pas ce qu’il a fait en équipe de France. Je ne vais pas vous dire que c’est fini, mais on verra comment ça se passe. »

Sur Adrien Rabiot : « A partir du moment où il a retrouvé un très bon niveau avec la Juventus Turin, il s’est passé ce qui s’est passé, mais je ne suis pas quelqu’un qui prend des positions radicales. Il est resté sélectionnable, j’ai pris la décision de le faire revenir avec nous. »

Sur Houssem Aouar : « La qualité technique dans l’utilisation du ballon il l’a toujours eue, il est capable de marquer des buts aussi, il a amené plus de continuité dans ses performances, c’est encore un jeune joueur. On le suivait depuis un moment, vous connaissez le tremplin qu’il y a entre les Espoirs et les A, j’ai échangé souvent avec Sylvain Ripoll. Il est polyvalent, milieu offensif, axial, sur le côté… »

Sur Eduardo Camavinga : « Ca arrive peut être tôt mais tôt ou tard il serait venu. Le forfait de Paul Pogba fait qu’il manque un joueur au milieu. Ce qu’il a fait la saison dernière, en terme de régularité, quand il est là sur le terrain ça se ressent. Ce qu’il fait à son âge… Il a un potentiel qui l’amènera à faire partie intégrante de cette équipe. C’est un plaisir de pouvoir l’avoir avec nous sur ce rassemblement. »

Sur Dayot Upamecano : « On le suit depuis un bon moment, il fait partie des joueurs qui étaient susceptibles de venir. Il est fort athlétiquement, il va vite, il est fort dans les duels, le ballon n’est pas un souci pour lui même s’il doit faire attention à ne pas trop en faire parfois. J’ai senti que c’était le bon moment pour le préparer. Il a encore une bonne marge de progression. »

La liste des 23 de l’équipe de France :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marseille)

Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Leo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (Paris SG), Clément Lenglet (FC Barcelone), Benjamin Mendy (Manchester City), Dayot Upamecano (Leipzig), Raphaël Varane (Real Madrid)

Milieux : Eduardo Camavinga (Rennes), N’Golo Kanté (Chelsea), Steven N’Zonzi (Rennes), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Moussa Sissoko (Tottenham)

Attaquants : Houssem Aouar (Lyon), Wissam Ben Yedder (Monaco), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Jonathan Ikoné (Lille), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (Paris SG)

Images de IconSport