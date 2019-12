Equipe de France : Deschamps prend position pour Zidane et Benzema

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps est convaincu que Zinedine Zidane sera un jour à sa place.

Didier Deschamps a récemment prolongé son contrat avec la FFF jusqu’en 2022, soit après la Coupe du monde au Qatar. Sauf coup de théâtre, il effectuera donc un règne d’au moins dix ans (il a pris ses fonctions en 2012 en succédant à Laurent Blanc), peu commun pour un sélectionneur de l’équipe de France. S’il n’est pas impossible qu’il prolonge une nouvelle fois après cette échéance, viendra bien un jour où il quittera les Bleus.

Deschamps voit Zidane à la tête des Bleus tôt ou tard

Un nom revient avec insistance pour lui succéder, celui de Zinedine Zidane. Didier Deschamps pense-t-il que l’actuel entraîneur du Real Madrid serait le choix idéal pour prendre sa suite ? « Le prochain sélectionneur pourrait être Zizou. À un moment ou un autre, ce sera lui », a-t-il estimé lors d’un entretien accordé au journal Le Monde. Reste à définir la date… « Quand on est sélectionneur ou entraîneur, la limite d’âge n’existe pas. Ce sont les résultats qui permettent de durer », a rappelé DD.

Deschamps n’a rien à dire sur Benzema

Un joueur aimerait sans doute que Zinedine Zidane prenne les commandes des Bleus le plus vite possible : Karim Benzema. Car tant que Didier Deschamps sera en poste, la porte lui sera fermée. « Je n’ai rien à dire sur lui. Pour moi, ce n’est plus un sujet. (…) Cette décision de la Cour de cassation (dans l’affaire Valbuena) ne me concerne pas. Ce n’est pas mon actualité. Je ne suis pas dans cette affaire-là. Quand j’ai une décision à prendre, quelle qu’elle soit, je n’ai qu’un seul et unique objectif : l’intérêt collectif de l’équipe de France », a prévenu le sélectionneur de la France.

Images de IconSport