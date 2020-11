Euro : tous les groupes et le 4e adversaire de la France désormais connus

Les barrages de l’Euro 2021 ont livré leur verdict jeudi soir. Les quatre derniers qualifiés sont désormais connus.

Les derniers tickets pour l’Euro 2021 ont été validés jeudi soir, complétant ainsi le tirage au sort de la phase finale. La Macédoine du Nord (1-0 contre la Géorgie), la Hongrie (2-1 contre l’Islande), la Slovaquie (2-1 contre l’Irlande du Nord) et l’Ecosse (1-1, 5 tab 4 contre la Serbie) ont obtenu leur qualification au terme de matchs à chaque fois serrés. Les 24 participants sont donc désormais connus.

La France hérite de la Hongrie

Placée dans le Groupe F dit de la mort avec le Portugal tenant du titre de l’Euro et l’Allemagne, la France hérite de la Hongrie comme troisième adversaire. De leur côté, la Macédoine tombe dans le Groupe C avec les Pays-Bas notamment, l’Ecosse dans le Groupe D avec l’Angleterre ce qui promet un joli derby, et la Slovaquie dans le Groupe E avec l’Espagne. La compétition devrait se tenir (sauf nouveau rebondissement) du 11 juin au 11 juillet prochains.

Les Groupes de l’Euro 2021 :

Groupe A : Turquie, Italie, Pays de Galles, Suisse

Groupe B : Danemark, Finlande, Belgique, Russie

Groupe C : Pays-Bas, Ukraine, Autriche, Macédoine du Nord

Groupe D : Angleterre, Croatie, République tchèque, Écosse

Groupe E : Espagne, Suède, Pologne, Slovaquie

Groupe F : Portugal, France, Allemagne, Hongrie

