Fabregas et Volland expliquent comment Monaco a réussi à battre le PSG

Buteurs face au PSG (3-2) vendredi soir, Cesc Fabregas et Kevin Volland dévoilent les ingrédients de la victoire de Monaco.

A 0-2 à la mi-temps, les chances étaient minces de voir Monaco remporter (3-2) le match face au Paris Saint-Germain vendredi soir à Louis II pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Mais rien n’est impossible en football, un doublé de Kevin Volland et un but de Cesc Fabregas ont finalement permis à l’ASM de mater le club de la capitale. Les deux héros du soir livrent les ingrédients de la victoire Le premier : les Parisiens avaient déjà la tête à Leipzig.

Le PSG avait la tête et les jambes à Leipzig pour Fabregas

« On espérait que, si on marquait un but, la pression passerait du côté du PSG. On savait qu’ils avaient un match difficile mardi contre Leipzig, donc on espérait qu’ils seraient un peu moins agressifs en seconde période », a exprimé Fabregas. « Pour le PSG c’est très difficile, ils ont beaucoup de joueurs qui sont revenus tard de sélection, après ils ont la Ligue des Champions et s’ils perdent mardi, ça va être difficile pour eux de passer en huitièmes. Ils avaient peut-être la tête un peu à mardi, on a profité de cette opportunité », a reconnu l’Espagnol au micro de Téléfoot.

Kovac a secoué les joueurs à la mi-temps

Deuxième ingrédient : l’entraîneur Niko Kovac a secoué ses troupes à la pause. « A la mi-temps, le coach nous a dit : ‘vous avez peur ou quoi ?’ Il fallait jouer avec plus de passion, d’activité. Il s’agissait de la clé en seconde période », a confié Volland. « Avec les changements, on a eu plus de possession, on a changé le jeu et le match. Paris a souvent couru après le ballon et c’était important pour notre jeu. Je pense qu’on peut jouer dans ce style-là. Il faut que l’on réussisse à faire ça pendant 90 minutes. On a une très bonne mentalité, je suis vraiment fier de l’équipe », a ajouté l’attaquant monégasque.

Images de IconSport