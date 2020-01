Real – Atletico : Valverde expulsé, Zidane et Simeone l’applaudissent !

Pour Zinedine Zidane (Real Madrid) et Diego Simeone (Atletico Madrid), Federico Valverde a commis une faute « utile » au bon moment en finale de Supercoupe d’Espagne.

Alors qu’on disputait à la 115e minute de jeu du match Real Madrid – Atletico Madrid, l’attaquant Alvaro Morata a été lancé dans la profondeur. L’Espagnol était bien parti afin de livrer un duel, en un contre un, avec le gardien des Merengue Thibaut Courtois. C’était sans compter sur Valverde ! En retard sur cette action, le milieu âgé de 21 ans a vu qu’il ne pouvait pas rattraper Morata.

Du coup, Federico Valverde n’a pas hésité à le tacler sévèrement par derrière. Histoire de stopper Alvaro Morata qui filait au but. Sans surprise, l’Uruguayen a écopé d’un carton rouge. Au moment de sortir du terrain, le footballeur sud-américain a été… réconforté de suite par Diego Simeone.

Simeone et Zidane d’accord sur Valverde

« El Cholo » a compris que Valverde avait fait ce tacle pour éviter à son équipe d’encaisser un but crucial. Après le match, perdu finalement par l’Atletico aux tirs au but (0-0, 1 t.a.b à 4), Simeone a déclaré que c’était « le moment le le plus important du match ». Pour lui, « cela aurait pu mener à un but » signé Morata « si le jeu avait continué ».

De son côté, Zinedine Zidane a confié également que cette faute avait « permis » à son équipe « de rester dans le match » face aux Rojiblancos. Du coup, « Zizou » croit que Federico Valverde a « bien fait »… ce qu’il « avait à faire » sur le terrain. Notez que le natif de Montevideo s’est « excusé auprès de Morata » après le coup de sifflet final. Valverde n’a pas caché qu’il avait « un petit regret » d’avoir fait ce geste. Heureusement, il n’a pas blessé le buteur de l’Atletico Madrid…

