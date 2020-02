PSG : une légende du club allume Tuchel… sans retenue

Qu’on se le dise, Luis Fernandez n’est vraiment pas fan de l’entraîneur actuel du PSG : Thomas Tuchel.

Selon l’agence allemande DPA, l’ancien footballeur du Paris Saint-Germain a déclaré que Tuchel était « le pire entraîneur du PSG » depuis l’arrivée des Qatariens. Pour lui, le technicien allemand est « encore loin du niveau de Jürgen Klopp, Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti ». Sur cette liste, Fernandez ajoute donc volontiers Antoine Kombouaré, Laurent Blanc ou encore Unai Emery. Ces trois hommes ont officié également sous les ordres du président Nasser Al-Khelaïfi.

Ensuite, le consultant a évoqué le 8e de finale (aller/retour) de la Ligue des Champions qui opposera le PSG au Borussia Dortmund. Pour lui, l’heure de vérité a sonné. A ses yeux, l’élimination piteuse contre Manchester United, la saison passée, a « définitivement laissé une trace » au Parc des Princes. Du coup, il faudra voir « si ce traumatisme est surmonté contre Dortmund » dans quelques jours. Au passage, Luis Fernandez a rappelé que « les patrons du club s’attendent à atteindre la finale ».

Fernandez enfonce le clou !

La pression est donc énorme sur les épaules de Tuchel et ses troupes avant le double rendez-vous contre le BVB 09. Par le biais de son compte Twitter, Fernandez a tenu à répondre à ceux et celles qui l’ont pointé du doigt suite à cette sortie médiatique. « Concernant Tuchel, calmez vous les amis, je n’ai dit que la vérité !! POUR L’INSTANT, c’est l’entraîneur qui a eu les moins bons résultats sous l’ère qatarie . J’espère qu’il va gagner la LDC cette année pour lui, le PSG, et le football français ! », a-t-il assuré.

Même s’il a taillé un short à Thomas Tuchel, Fernandez reste encore supporter du club de la capitale française où il a brillé durant sa carrière de joueur. Si le PSG n’arrivait pas à réussir un très beau parcours en C1 cette saison, l’ancien entraîneur du… Borussia Dortmund serait sans doute remercié par ses supérieurs.

