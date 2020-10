Tout le football français mis en danger par Mediapro

Le défaut de paiement de Mediapro inquiète le président de la FFF Noël Le Graët qui devait récupérer une partie de la somme.

Lors d’un entretien accordé à L’Equipe, Noël Le Graët s’est exprimé sur deux sujets sensibles : celui de ses propos sur le racisme dans le milieu du football (peu courant selon lui ce qui lui a valu beaucoup de critiques), et celui sur le non-paiement des droits TV de la Ligue 1 par Mediapro. Une affaire qui a également des répercussions sur la FFF car la LFP doit normalement lui reverser 2,5% de la somme.

La FFF et l’ensemble du football français pénalisés par Mediapro

« La situation est en effet pénalisante pour la Fédération. La Ligue doit nous reverser 31 millions d’euros cette saison. L’équipe de France n’a pas eu une recette depuis le mois de novembre en billetterie. Le préjudice est d’à peu près 20 millions d’euros de manque à gagner. J’ai eu une réunion financière ce (mercredi) matin. C’est très pénalisant. On risque d’avoir des difficultés pour la première fois depuis longtemps. C’est très clair. Si Mediapro ne paie pas, tout le football français sera en difficulté économique », a-t-il prévenu.

Le Graët persiste sur le racisme dans le football

Quant au racisme, le président de la FFF maintient sa position. « C’était peut-être mal exprimé, c’est possible. mais je persiste à dire qu’il y a moins de racisme dans le football qu’ailleurs. Quand je vois tout ce qui est fait dans les clubs, à tous les échelons… Est-ce qu’il y a du racisme en France et aussi, parfois dans les tribunes ? Oui. Mais je maintiens que dans les sports en général, et surtout dans le football, ce n’est pas là où il y a le plus de racisme. Loin de là. Quand on regarde nos équipes… Les A, les jeunes, les petits… Allez faire faire un tour dans nos centres de formation », a plaidé Le Graët.

