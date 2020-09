FIFA 21 VS PES 21 : zoom sur les deux jeux de foot phares

Chaque année, à l’approche des fêtes de Noël, les inconditionnels des jeux vidéos et plus particulièrement les fans de foot attendent les nouveautés du côté de FIFA et du PES. Jetons un coup d’œil sur ces deux produits.

En effet, Pro Evolution Soccer de Konami et FIFA d’EA Sports sont les best-sellers dans le monde entier en matière de jeux vidéo. Depuis plusieurs années, FIFA a devancé son homologue de Konami notamment en termes de ventes. Toutefois, PES a été amélioré nettement, notamment au niveau graphique, à tel point qu’il a réussi à reconquérir certains anciens joueurs qui étaient passés sur FIFA. La question qui se pose maintenant est : lequel choisir entre FIFA 21 et PES 21 ? Voici un petit comparatif entre les deux jeux afin de donner une réponse, en partie subjective, à cette question.

Qu’en est-il du prix ?

Certes, les adeptes de jeux vidéos ne lésinent pas sur les moyens pour s’offrir leurs jeux préférés. Cependant, étant donné l’écart important constaté entre le prix de FIFA 21 et celui de PES 21, nombre de joueurs n’hésiteront pas à se rabattre sur le jeu le moins cher étant donné que les deux opus n’ont pas changé énormément par rapport aux éditions précédentes. Le comparateur de prix de jeux vidéo Cdkeybay liste FIFA 21 et PES 21 au format clé pour PC, Playstation et Xbox. L’écart de prix est flagrant. Il faut noter que PES 21 coûte moins d’un tiers du prix de cdkeys FIFA 21.

PES 21 vaut 12,50 euros actuellement (clé russe) contre 38,53 euros pour FIFA 21. Rien que pour cette raison, bon nombre de joueurs préféreront miser sur PES 21. Si l’on ne se réfère qu’au prix, PES 21 bat donc FIFA 21 à plate couture. Cependant, les amoureux de FIFA savent pertinemment que certains atouts de leur jeu favori ne se retrouvent chez aucun autre jeu de foot y compris PES.

Qu’en est-il des graphismes ?

Lorsqu’on parle de FIFA et de PES, on s’attend à du haut de gamme côté graphismes. De ce côté, il est difficile de faire le choix entre les deux jeux vidéo, car leurs développeurs ont la même approche quant au choix de la technologie. Le rendu est tout simplement incroyable sans parler des détails fournis dans l’environnement des jeux ou encore du réalisme à couper le souffle. Pour obtenir un tel niveau de graphismes, PES a utilisé le moteur FOX tandis qu’EA Sports a misé sur le moteur Frostbite 3. Égalité donc sur ce point…

Qu’en est-il des licences / équipes présentes ?

Que ce soit sur FIFA 21 ou sur PES 21, on retrouve une sélection d’équipes licenciées. Depuis quelques années, FIFA se positionne devant PES quant au nombre de formations réalistes incluses dans le jeu. Pour rappel, FIFA 20 comptait plus de 700 équipes licenciées réparties dans 37 ligues licenciées contre seulement 19 ligues licenciées sur 24 pour PES 20. Le tableau ne connaît pas trop de changements entre FIFA 21 et PES 21. Pour PES 21, Konami a signé de nouveaux partenariats majeurs avec des clubs de renom tels que Manchester United, la Juventus Turin ou encore le FC Barcelone. Avec l’arrivée de ces nouveaux clubs dans les jeux, PES 21 promet de nouvelles sensations.

Qu’en est-il des fonctionnalités ?

Les fonctionnalités qui ont contribué à la renommée de FIFA et PES se retrouveront sur FIFA 21 et PES 21 pour ne citer que MyClub et Master League de PES ou encore le Career Mode et l’Ultimate team de FIFA. Cependant, pour les versions 2021 de ces jeux, des améliorations sont apportées par les développeurs. Ces derniers se basent entre autres sur l’opinion des gens, les retours des joueurs et bien entendu leurs avis personnels en tant que techniciens. Il faut savoir que PES propose une fonctionnalité similaire à Ultimate Team de FIFA, le mode football de rue dont le Volta ne sera pas disponible pour la version 2021. Certes, il ne s’agit pas d’un mode de jeu ultra populaire, mais il a permis à FIFA d’offrir un certain dynamisme de jeu à ses fans.