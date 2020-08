OL – Bayern : Flick, Neuer, Gnabry… Tous ont eu très chaud !

Hans-Dieter Flick, Manuel Neuer et Serge Gnabry se sont exprimés après le match OL – Bayern en Ligue des Champions.

Rappelons que les Bavarois ont gagné sur le score de 3 buts à 0. Malgré cela, Flick considère que les Gones se sont bien défendus face à son escouade. « Lyon est une super équipe, ils nous ont mis en danger. On a eu de la chance dans les dix premières minutes. (…) On a perdu trop de ballons et peut-être moins bien défendu que d’habitude lors de la première période. Il faudra corriger ça. Il faut aussi se reposer et recharger les batteries pour gagner le titre, dimanche », a-t-il préconisé.

Pour sa part, Manuel Neuer a déclaré, via Sky Deutschland, que lui et ses coéquipiers ont « rencontré quelques difficultés ». Pour le gardien de but, « Lyon a réussi un grand match ». A ses yeux, cette équipe rhodanienne « n’était pas par hasard dans le dernier carré ». Neuer a constaté que la formation entraînée par Rudi Garcia est « compliquée à jouer ».

Neuer est Gnabry ont eu très chaud !

L’international germanique pense qu’une action, où il était impliqué, a eu un impact considérable lors de ce match OL – Bayern. « À 2-0, dans mon duel face à (Karl) Toko Ekambi, je me devais de sauver mon équipe, car si les Lyonnais avaient réussi à réduire le score, ça aurait été difficile, mais j’avoue avoir eu de la chance sur cette action. »

Enfin, Serge Gnabry a confié que Lyon a « mis beaucoup de pression » à l’équipe du Bayern Munich lors de cette demi-finale de Ligue des Champions. Les Gones ont eu « plusieurs occasions » notamment « en début de match ». Gnabry considère que les Bavarois ont « eu de la chance » de ne pas encaisser un seul but. « Ils nous ont montré qu’ils voulaient aussi gagner. »

Images de IconSport