Equipe de France : Camavinga se fait tirer l’oreille, Rabiot en profite

Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps a piqué une grosse colère contre Eduardo Camavinga sur l’égalisation de la Croatie mercredi soir.

La France s’est imposée (1-2) face à la Croatie à Zagreb mercredi soir lors de la 4e journée de la Ligue des Nations. Un succès précieux dans la course à la première place de groupe qui devrait se décider lors du match retour contre le Portugal. Cette victoire a failli être plombée peu après l’heure de jeu, quand Nikola Vlasic a égalisé. Une minute plus tôt, Eduardo Camavinga avait fait son apparition sur la pelouse. Impliqué sur le but, le milieu de terrain rennais s’est copieusement fait sermonner par Didier Deschamps sur le coup.

Deschamps revient sur sa colère contre Camavinga

De même qu’Adrien Rabiot. « Oui, Camavinga et Rabiot ont eu du mal un peu. C’est bien quand le stade est vide, au moins, ils comprennent tout de suite. Entre ce que je leur ai dit en discutant, même avec Kingsley, l’option n’était pas la même. J’en appelais un et l’autre repartait de l’autre côté alors que je voulais qu’Adrien et Cama soient les deux sur le côté gauche mais dans un milieu à quatre et eux restaient à trois. Ça peut arriver », a confié le sélectionneur pour expliquer son coup de sang envers ses milieux de terrain.

Pour autant, il considère que Rabiot (remplacé dix minutes plus tard par Paul Pogba) a fait une bonne partie dans l’ensemble. « Adrien fait partie des joueurs qui ont enchaîné. Il a confirmé tout ce qu’il fait de bien. Il a une aisance technique, l’abattage. Il a un très bon niveau. Après je fais en sorte qu’il ne fasse pas deux fois 90 minutes en trois jours parce que lui aussi a un marathon, comme tous les joueurs qui sont en coupe d’Europe », a félicité Deschamps.

Images de IconSport