Ligue des Nations : pour la France, ce sera forcément du lourd…

Qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations, l’équipe de France attend de connaître son prochain adversaire.

Pour le moment, on ne sait pas quelle sélection sera en face des Bleus en octobre 2021. En ce qui concerne le groupe 1, rien n’est fait… Avant la cinquième journée ce dimanche 15 novembre 2020, c’est la Pologne qui est en tête avec 7 points. Mais l’Italie (2e, 6 points) et les Pays-Bas (3e, 5 points) n’ont pas dit leur dernier mot dans la course à la qualification. Les duels Pays-Bas – Bosnie et Italie – Pologne seront clairement décisifs.

Pour ce qui est du groupe 2, la Belgique est bien partie afin de se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations. Avant d’affronter l’Angleterre, les Belges possèdent 9 points. Ils ont deux longueurs d’avance sur le Danemark (2e, 7 points)… et l’Angleterre (7 points). Chacune de ces trois équipes peut encore se qualifier… mais le droit à l’erreur se paiera sans doute très cher.

Espagne ou Allemagne ? C’est chaud !

Et si les Bleus retrouvaient une vieille connaissance… En effet, l’Allemagne occupe actuellement la première place dans le groupe 4 avec 9 points dans son escarcelle. La Nationalmannschaft a fait une bonne opération comptable en battant l’Ukraine hier soir (3-1). De son côté, l’Espagne n’a pas réussi à vaincre la Suisse (1-1). La Roja, qui est deuxième de la poule avec 8 points, pourrait s’en mordre les doigts…

Toutefois, Sergio Ramos et consorts ont encore leur destin entre leurs pieds. En effet, ils défieront… l’Allemagne dans deux jours. Cette finale germano-ibérique s’annonce alléchante. Sur le papier, c’est la Nationalmannschaft qui a le plus de chances de se qualifier. Un résultat nul suffira aux hommes de Joachim Löw pour se hisser au sein du Final Four…

Images de IconSport