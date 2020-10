France : Deschamps a une formule pour dire que le match était ennuyeux…

Qu’a pensé Didier Deschamps de la prestation de l’équipe de France face au Portugal (0-0) dimanche soir lors de la 3e journée de Ligue des Nations ?

La France et le Portugal se sont neutralisés (0-0) dimanche soir au Stade de France dans le cadre de la Ligue des Nations. Un match cadenassé avec très peu d’occasions franches, durant lequel les défenses ont pris le pas sur les attaques. Certains analystes diront que les deux équipes n’ont pas eu d’inspiration offensive et jouent avec trop de prudence défensive. Mais pour Didier Deschamps, il s’agissait plutôt d’un match tactique…

Un match « solide et tactique » pour Deschamps

« C’était un match solide, très tactique. On a été mieux en deuxième mi-temps, avec plus de maîtrise, mais on voit peu d’occasions des deux côtés. (…) Je pense qu’on était un peu au-dessus sur la deuxième période, on a pressé haut mais sans arriver à créer de décalage. Eux non plus n’ont pas réussi », a constaté le sélectionneur au micro de M6. « On peut toujours faire mieux, après il y a la qualité de l’adversaire aussi. »

« Ils prennent leurs précautions, comme nous l’avons fait par rapport à eux, avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo qu’on n’a pas beaucoup vu ce soir », a-t-il noté. « Parfois, nos déplacements ne sont pas bons, parfois la passe arrive un peu tard. Mais on doit faire mieux bien évidemment pour pouvoir gagner le match. Cela fini par un 0-0, c’est mieux quand il y a des buts comme mercredi (7-1 contre l’Ukraine), mais la qualité est là », a estimé Deschamps qui tire donc un bilan positif de ce triste 0-0. Prochain rendez-vous, dès mercredi en Croatie.

Images de IconSport