France – Portugal : Fernando Santos avertit les Bleus

Quatre ans après la finale de l’Euro 2016, le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos ne veut pas confondre humilité et soumission face à France ce dimanche soir.

La France affronte le Portugal au Stade de France ce dimanche soir (coup d’envoi à 20h45) dans le cadre de la Ligue des Nations. Un match prestigieux entre les champions du monde 2018 et les champions d’Europe 2016. Quatre ans après avoir battu les Bleus dans ce même stade en finale de l’Euro, le sélectionneur portugais Fernando Santos s’attend à un match compliqué. Mais ne part pas battu d’avance.

Santos sait que la France sera difficile à jouer, mais…

« La finale sera toujours présente dans nos mémoires. Mais ce que je ressentirai ça n’a rien à voir, ce sera un match différent. La France est l’une des meilleures équipes du monde, mais nous avons nos armes. Nous voulons mettre nos principes de jeu sur le terrain », a-t-il prévenu face à la presse. « Comme nous l’avons toujours fait, nous avons l’humilité de reconnaître la qualité des adversaires et de les étudier. Si nous regardons ces dernières années, la France a perdu un match ou deux à domicile », a-t-il observé.

« Nous le savons, c’en est une autre d’entrer sur le terrain en pensant que nous ne pouvons pas gagner. Allons-y avec la conviction que nous pouvons gagner », a-t-il prévenu. « Le niveau de difficulté est élevé ? Sûrement. Nous devons être au top à tout moment du jeu. L’humilité et la soumission sont deux choses différentes. Une chose est d’avoir du respect, une autre est de se soumettre. Cela n’arrivera pas. Il est important que nous soyons au meilleur niveau. Ce ne sera pas facile pour le Portugal, mais ce ne sera pas non plus facile pour la France », a lancé Santos, bien décidé à ne pas se présenter en victime à Saint-Denis ce soir.

