France 4-2 Suède : pourquoi cette victoire est importante

Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps est très heureux du bilan de son équipe après le nouveau succès (4-2) face à la Suède.

Déjà qualifiée pour le Final 4 de la Ligue des Nations à la suite de son joli succès obtenu au Portugal samedi dernier, l’équipe de France n’avait rien à gagner sportivement mardi soir face à la Suède (4-2) pour le dernier match de la phase de groupes de la compétition. Mais pour Didier Deschamps, il était important de bien finir. D’abord pour laisser une bonne dernière impression. Ensuite pour montrer que le groupe est capable de rester mobilisé malgré l’absence d’enjeu.

Deschamps – « aucune équipe n’a fait mieux »

« L’objectif est atteint. Nous avons pris 16 points sur 18. Aucune équipe n’a fait mieux. On avait quand même dans notre groupe le vice-champion du monde (la Croatie) et le champion d’Europe en titre (le Portugal). Tout n’a pas été parfait, on ne va pas fanfaronner. Mais je pense quand même qu’il faut apprécier ce qu’on a été capable de faire sur huit matchs en trois mois. On a toujours été compétitifs », s’est réjoui le sélectionneur des Bleus.

« Une défaite ou un nul n’auraient pas changé notre vie. Mais la dernière impression, c’est toujours sur le dernier match. C’est bien de clôturer notre qualification pour le Final Four avec du panache. On aurait pu mettre plus de buts et on peut toujours moins en prendre. Mais on a maintenu le niveau, trois jours après le Portugal », a-t-il poursuivi en conférence de presse, avant de se projeter sur les prochaines échéances.

« On aura un programme chargé en mars avec trois matchs de qualification pour la Coupe du monde à jouer en neuf jours. Mais avec le staff, on a eu encore plus de réponse. Bien évidemment, la situation de mars ne sera peut-être pas la même qu’aujourd’hui. Mais c’est encourageant entre des jeunes qui sont venus, et les cadres qui sont toujours là. Et ce même si certains peuvent être en difficulté par moment », a constaté Deschamps.

Images de IconSport