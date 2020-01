OL : Depay, blessures… Garcia pousse un double coup de gueule

L’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, pense que la grave blessure de Memphis Depay est liée à un événement marquant cette saison.

Le 10 décembre dernier, les Gones avaient obtenu un résultat nul face au RB Leipzig en Ligue des Champions (2-2). Auteur d’un but ce soir-là, Depay avait défendu son coéquipier Marcelo après la rencontre. En effet, le défenseur central avait été pris à partie par des supporters. Marcelo avait pété un plomb et certains partenaires étaient intervenus pour tenter de calmer le jeu.

Par le biais du journal Le Progrès, Garcia a livré son analyse au sujet de la blessure au genou de Memphis Depay contre Rennes cinq jours plus tard. « Je pense qu’on a perdu Memphis en partie à cause de ça. Il a mis tellement de cœur à son rôle de capitaine, on s’attendait tous à fêter la qualification, surtout dans un match comme celui-là. On pensait vraiment fêter ça, on est passé d’un état d’euphorie positive à un état… », a déclaré l’ancien coach de l’OM.

Garcia défend un de ses proches !

Rudi Garcia a ajouté que des joueurs « pleuraient » au sein du vestiaire. Cela avait été « un traumatisme » pour tout l’effectif lyonnais. Le technicien reproche donc clairement à des supporters de l’OL d’avoir pointé du doigt Marcelo. Pour lui, Depay ne serait peut-être pas à l’infirmerie sans cet incident. Puis Garcia a pris la défense du préparateur physique Paolo Rongoni.

Certaines personnes s’interrogent sur ses capacités puisqu’en plus de Memphis Depay, Jeff Reine-Adélaïde et Oumar Solet ont subi également une blessure grave. « Parfois, à travers lui, c’est aussi moi qu’on attaque. On lui a imputé des blessures musculaires alors qu’on n’était pas arrivé depuis une semaine et qu’on n’avait encore influé sur rien. » Pour l’entraîneur de l’OL, ce qui « compte » c’est de « reconnaître sa compétence ». Il est persuadé que « l’équipe va beaucoup mieux » sur le plan physique.

Images de IconSport