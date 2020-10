Mercato / OL : Garcia n’en peut plus, il le fait (encore) savoir

L’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, est vraiment pressé que le mercato ferme officiellement ses portes.

Dimanche (hier), les Gones ont concédé un résultat nul contre les Marseillais au Parc OL (1-1, 6e journée de Ligue 1). Garcia a pointé son équipe du doigt en termes d’efficacité sur le plan offensif. « Il va falloir arrêter de dire qu’on joue bien et qu’on domine, mais il va falloir dire qu’on joue bien qu’on domine et qu’on gagne les matches… On a dominé Marseille à 11 contre 11, et on a dominé Marseille à 11 contre 10, même si c’est logique. »

« Mais il faut qu’on soit beaucoup plus tueurs devant le but », a-t-il souligné. Rudi Garcia croit franchement que c’était « parfois par manque de préparation » ou bien en prenant trop de « temps dans la finition ». Le technicien lyonnais a expliqué qu’il « ne faut pas perdre confiance » en vue des rencontres qui se profilent. Pour lui, son équipe arrivera à être bien plus performante face au but adverse.

Garcia est au bout du rouleau…

En ce qui concerne le marché des transferts, l’ancien coach de l’OM a répété, pour la énième fois, qu’il attend impatiemment le coup de sifflet final. « Mes choix étaient dictés par la forme du moment, et par le fait que le mercato ne ferme que lundi minuit. Donc on commencera notre saison mardi matin. »

L’entraîneur de l’OL pense qu’il « se peut que des joueurs arrivent » et qu’il « se peut que des joueurs partent » au cours des heures qui se profilent. A propos de Houssem Aouar, Garcia a fait part de sa satisfaction de pouvoir le conserver au sein de son effectif. « Que Houssem reste, c’est une très bonne nouvelle, et c’est pour cela qu’il a débuté. »

