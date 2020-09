Mercato / OL : Garcia déjà condamné ! Six noms circulent…

Pour L’Equipe, il serait fort surprenant que l’entraîneur Rudi Garcia officie toujours à l’OL la saison prochaine.

A la mi-octobre 2019, les dirigeants de Lyon avaient décidé de nommer Garcia. En effet, son prédécesseur brésilien Sylvinho n’arrivait pas à tirer le meilleur de son effectif. Du coup, le président Jean-Michel Aulas et le directeur sportif Juninho avaient décidé de le débarquer. Place à un technicien français bien plus expérimenté en la personne de Rudi Garcia. L’ancien coach de l’OM et son équipe ont réussi à réaliser des beaux parcours dans deux compétitions.

C’était en Ligue des Champions (demi-finale perdue 0-3 face au Bayern Munich) et en Coupe de la Ligue (finale perdue 5 tirs au but à 6 – 0-0 à l’issue des prolongations – contre le PSG). En Ligue 1, le club de la capitale des Gaules a dû se contenter de la 7e place. L’arrêt définitif de l’exercice (coronavirus), après seulement 28 journées disputées, a provoqué la colère d’Aulas. Les Gones ne disputeront pas une compétition européenne cette saison.

Garcia ne ferait pas de vieux os à l’OL…

Jusqu’à présent, le bilan de Garcia est donc mitigé d’autant plus que son escouade n’est pas souvent séduisante sur le terrain. Depuis le coup d’envoi de cet exercice, l’OL n’arrive pas à décoller. En l’espace de 5 journées, les Lyonnais ont pris seulement 6 points (sur 15). Forcément, Rudi Garcia est pointé du doigt. A en croire L’Equipe, le Français n’est pas menacé pour le moment.

Toutefois, son avenir s’inscrit quand même en pointillés au Parc OL. A défaut d’être viré avant la fin de la saison (ce qui est possible…), l’entraîneur ne devrait pas bénéficier d’une prolongation de contrat. Cas échéant, Garcia quitterait librement Lyon le 1er juillet 2021. L’Equipe nous apprend que les dirigeants ont au moins six noms en tête pour le remplacer. Il s’agit de ceux de Peter Bosz, Lucien Favre, Christophe Galtier, Marco Rose, Jorge Sampaoli et enfin Roberto De Zerbi.

Images de IconSport