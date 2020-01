Mercato / OL : Garcia prévient le duo Aulas – Juninho

Qu’on se le dise, l’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, ne veut pas que des joueurs quittent son effectif lors de ce mercato.

Suite au succès sur la pelouse de Bordeaux (2-1, 20e journée de Ligue 1), l’ancien coach de l’OM a mis les points sur les « i » à ce sujet. Rappelons que des rumeurs font état des départs éventuels de Lucas Tousart ou encore Moussa Dembélé pendant ce marché des transferts.

Pour sa part, Garcia considère que ce serait une énorme erreur de céder des éléments importants de son effectif. « Quand on perd cinq joueurs opérés, dont trois jusqu’à la fin de saison et deux qui reviendront début mars, je ne vois pas comment on peut perdre d’autres joueurs… », a-t-il lâché d’après L’Equipe.

Garcia veut simplement une chose…

Rudi Garcia croise donc les doigts afin qu’aucun joueur ne quitte le navire lyonnais. Il espère franchement que le tandem Jean-Michel Aulas – Juninho sera, jusqu’à la fin du mercato, sur cette longueur d’ondes. Quid du sens des arrivées ? Le Français a été aussi très clair sur ce point.

Pour Garcia, le club a « surtout besoin d’étoffer l’effectif » pour cette seconde partie de saison. L’entraîneur rhodanien a rappelé que lui et ses joueurs sont encore « en course sur les quatre tableaux ». Forcément, le calendrier de l’OL s’annonce chargé au cours des jours et des semaines à venir. Rudi Garcia aura donc besoin d’avoir plus de munitions pour faire face aux événements.

