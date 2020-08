Mercato / OL : Garcia dessine un tableau… apocalyptique

L’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, croit que les clubs français vont souffrir énormément durant le mercato estival.

De toute évidence, la crise économique déclenchée par le coronavirus a déjà un impact pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Ces derniers ont perdu énormément d’argent. Du coup, un paquet d’écuries ne pourront pas se renforcer sérieusement pendant ce marché des transferts. Par le biais de La Gazzetta dello Sport, Garcia a prédit que Lyon et les autres vont « perdre beaucoup de joueurs » cet été.

A ses yeux, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, avait raison d’insister pour que la saison 2019/2020 de Ligue 1 reprenne. « Tous les autres championnats ont repris sauf le français. Cela veut dire que nous avons pris cette décision trop tôt », a-t-il déploré. L’ancien coach de l’OM considère qu’il aurait fallu « attendre de voir ce que les autres faisaient » en Europe avant de prendre une décision aussi radicale.

Garcia et le niveau de la L1

Rudi Garcia aurait aimé qu’il y ait « plus de dialogue entre les Ligues et l’UEFA ». Histoire de trouver une solution commune. Du coup, l’entraîneur lyonnais est convaincu que « le problème sera économique » en France. A part le PSG, Garcia croit que les autres clubs vont essayer « de trouver les millions » qui ne sont pas entrés dans les caisses à cause de l’arrêt définitif du championnat.

« Ils vont devoir vendre les meilleurs joueurs. Dès que le mercato va ouvrir, on va perdre beaucoup de joueurs et nous allons encore plus nous affaiblir. » Rudi Garcia a du mal à comprendre pourquoi les matches de Ligue 1 n’ont pas eu lieu à huis clos pour boucler cet exercice. L’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne ou encore l’Italie ont misé sur cette option avec succès.

Images de IconSport