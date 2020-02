OL : Garcia sait ce qui a manqué face au PSG

Après le match PSG – OL (4-2), l’entraîneur lyonnais Rudi Garcia s’est exprimé en point presse.

Tout d’abord, le coach des Gones a fait savoir qu’il a « bien aimé la deuxième mi-temps »… même si elle a « commencé par un cadeau ». En disant cela, Garcia pensait au but gag inscrit par Fernando Marçal contre son camp… A contrario, le technicien rhodanien a « moins aimé » l’attitude « tactique » de son escouade face au PSG. A ses yeux, les Gones sont « allés pressés trop haut cette équipe » sur le terrain notamment lors du premier acte. Du coup, cela a laissé beaucoup d’espaces à Angel Di Maria, Kylian Mbappé et consorts pour se procurer des occasions de buts. « On ne peut pas laisser notre moitié de terrain ouverte comme ça. Ce n’est pas normal de prendre des buts en contre comme les deux premiers », a déploré Garcia.

Forcément, le successeur de Sylvinho, sur le banc de l’OL, a apprécié la presque remontada de Lyon. « En deuxième, on a laissé passer notre chance sur la balle du 3-3, mais au moins on est revenus dans le match. Après, avec l’entrée de Sarabia, ça a été un peu plus compliqué. » Au final, Rudi Garcia a l’impression qu’un certain « manque d’expérience » a nui à l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes. Ses joueurs ont eu « une trop grande envie d’aller en découdre ». L’ancien coach de l’OM espère que ses troupes ont « appris de ce match » en vue des échéances à venir.

Garcia et la marge d’erreur qui se réduit…

A propos de l’objectif qui reste une place sur le podium en Ligue 1, Garcia a laissé entendre que ce revers contre le PSG n’est pas le plus dérangeant. « C’est d’avoir perdu à Nice (1-2) et de n’avoir pas gagné contre Amiens (0-0). C’est là où c’est problématique. On ne peut plus se permettre beaucoup de faux pas. Mais rien n’est irrémédiable. » Au classement, l’OL occupe la 9e place en Ligue 1. Les Rhodaniens ont 8 points de retard sur Rennes qui est troisième. Le coup reste donc jouable mais l’Olympique Lyonnais doit vite renouer avec la victoire…