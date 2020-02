Lille – OM : critiqué sur un point, Germain livre son explication

Décisif lors du match Lille – Marseille (succès 2-1 des Phocéens), l’attaquant Valère Germain s’est exprimé à propos de son efficacité.

Cette saison, l’ancien joueur de l’AS Monaco a inscrit seulement 2 buts en 27 matches toutes compétitions confondues. Résultat, Germain a été pointé souvent du doigt par les médias et, bien sûr, les supporters de l’OM. Ces derniers lui reprochent le fait de ne pas faire trembler les filets assez souvent. Contre le LOSC, Valère Germain a rendu une bonne copie… en tant qu’ailier.

En effet, il a provoqué le but contre son camp de Reinildo (66e minute) avant de faire une passe décisive à Dario Benedetto (69e). Après ce duel au Stade Pierre-Mauroy, Germain a déclaré que ce n’était « jamais facile d’être moins décisif ». Le footballeur âgé de 29 ans a rappelé qu’il a « beaucoup joué sur un côté, à un poste inhabituel » sous les ordres d’André Villas-Boas.

Germain découvre un autre poste

Valère Germain a le sentiment d’avoir « encore l’étiquette d’attaquant (axial) » alors qu’il n’a « débuté que trois fois au poste d’avant-centre ». Au fil du temps, il apprend son « nouveau rôle » et cela explique, selon lui, pourquoi ses « stats » sont « moins élevées ». Au final, Germain est satisfait d’avoir aidé, à sa manière, l’équipe de l’OM à prendre trois points précieux sur la pelouse du LOSC. »

« On a pris un coup sur la tête avec le penalty raté, mais on voit que notre état d’esprit est irréprochable et notre capacité de réaction est importante. Cette année, on lâche rien ! (…) Vu la physionomie du match, tout le monde aurait été content si on avait fait match nul. Mais au final, on gagne et on a onze et douze points d’avance sur nos poursuivants. Il faut continuer comme ça », a-t-il préconisé.

Images de IconSport