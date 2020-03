Tottenham : Ginola explique le problème du club

L’ancien attaquant de Tottenham, David Ginola considère que les Spurs subissent le contre-coup de leur dernière saison réussie.

Tottenham subit le contrecoup de sa dernière saison réussie, avec une finale de Ligue des Champions et une 4e place en Premier League. Désormais, le club londonien se retrouve relégué à la 8e place en championnat à 7 longueurs de la 4e place (la dernière qualifiante pour la prochaine Ligue des Champions) et a été éliminé dès les 8es de finale de la C1 par Leipzig. Pour l’ancienne gloire des Spurs, cette situation était prévisible.

La finale de Ligue des Champions, un cadeau empoisonné pour Tottenham

« Je pense que le pire des scénarios pour Tottenham était de jouer la finale de la Ligue des Champions la saison dernière. C’était super pour les supporters, pour le club et tous ses membres, mais cela les a mis à une place à laquelle ils n’étaient pas prêts », a jugé l’ancien attaquant français auprès du Daily Mail. L’arrivée de José Mourinho cet hiver n’a pas changé la donne.

« On pense aux autres clubs qui ont été là à chaque fois ces quatre dernières années, et puis Tottenham est arrivé soudainement en finale contre Liverpool. Cela fait de vous une équipe que les gens vont regarder, et dont ils vont attendre de grandes choses. On ne peut pas oublier que depuis quelques années, Tottenham lutte pour gagner des trophées, c’était un problème pour Pochettino », a ajouté David Ginola.

Images de IconSport