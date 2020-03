Ligue 1 / Coronavirus : une légende dégaine sa proposition

Une des légendes du football français, Alain Giresse, a une idée en ce qui concerne le problème de calendrier lié à la pandémie de coronavirus.

Jusqu’à nouvel ordre, rappelons qu’on ne sait pas encore quand reprendra la saison en Ligue 1. La LFP ne semble pas avoir trouvé la bonne formule. Selon L’Equipe, Giresse croit que ce serait pas mal de reporter… au début de la saison prochaine les 10 journées qui n’ont pas encore eu lieu. En clair, les 20 formations de l’élite disputeraient au total 48 journées lors de l’exercice 2020/2021 ! Alain Giresse a précisé que « le classement actuel » serait donc bloqué. Les équipes de L1 repartiraient « la saison prochaine avec les mêmes positions ».

Forcément, on peut s’interroger sur la gestion du calendrier avec 48 journées à programmer pour la saison à venir… Pour l’ancien milieu de Marseille et Bordeaux, on pourrait utiliser « les dates de la Coupe de la Ligue, qui a déjà été abandonnée ». L’idée de Giresse est intéressante mais son plan n’intègre pas les places qualificatives pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa. « C’est vrai, il y a évidemment le problème des Coupes d’Europe », a-t-il admis aisément.

Giresse et le problème… impossible à résoudre

« C’est pour cette raison que je dis : arriver à tout combiner ça fait beaucoup. » Par ailleurs, il faudra aussi prendre en compte les éliminatoires du Mondial 2022 ou encore les barrages de l’Euro… 2021. Rappelons que le Championnat d’Europe, qui aurait dû avoir lieu cette année, a été reporté d’un an par l’UEFA. Pour Alain Giresse, « la situation idéale n’existera pas » au point où nous en sommes. Il ne croit pas un seul instant que les championnats « se termineront d’ici fin juin ».

Images de IconSport