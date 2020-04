Mercato / OM : cet Espagnol sait ce qu’il veut faire !

Qu’on se le dise, le défenseur central Alvaro Gonzalez (OM) a très envie de poursuivre son aventure à Marseille.

Dans le cadre d’un entretien relayé par Téléfoot, le footballeur espagnol a déclaré qu’il était confiant sur ce point. « On avait un accord avec Villarreal pour que je signe en fin de saison. J’avais une petite clause qui stipulait que je devais jouer 5 matches cette saison pour signer 3 ans de plus avec l’OM. Mais l’inconnue, c’est que comme la saison n’est pas terminée, on espère que le championnat se termine pour que mon option d’achat soit levée », a-t-il nuancé.

Cette saison, Alvaro Gonzalez a disputé 24 matches et inscrit 1 but pour le compte de l’Olympique de Marseille. Pour l’heure, « les deux clubs sont en discussion pour savoir ce qu’il faut faire si jamais la saison s’arrête là ». Une chose est sûre, le footballeur âgé de 30 ans n’a pas du tout l’intention de tourner le dos au Stade Vélodrome.

Gonzalez comme un poisson dans l’eau

« Moi, je veux rester ici parce que je me sens bien et parce que l’OM a compté sur moi pour que je sois ici pendant 4 ans. (…) C’est un club qui correspond à ma façon de penser et à ma façon d’être. Ils vivent le foot depuis petit, et, quand il y a un match, dans la ville tout s’arrête. » Alvaro Gonzalez a souligné le fait que c’est également sa « manière de jouer et voir le football ». Au final, il aime les « valeurs » que véhicule l’OM à tous les niveaux.

