Mercato / OL : Aulas, Garcia… Il leur reproche une chose !

L’ailier Amine Gouiri (Nice) est revenu sur son départ de l’OL à l’issue de son contrat le 1er juillet dernier.

Dans les colonnes de L’Equipe, Gouiri n’a pas caché qu’il avait « de l’appréhension en partant de Lyon ». Mais à Nice, le footballeur âgé de 20 ans a été « mis à l’aise » d’entrée de jeu. Pour lui, « tout est parfait » à l’OGCN où l’entraîneur Patrick Vieira lui fait confiance (12 apparitions, 6 buts et 3 passes décisives cette saison). Le champion du monde 98 lui a même dit que « dès la première semaine », on aurait dit « que ça faisait deux ans » qu’il évoluait au sein du club azuréen.

A propos de l’Olympique Lyonnais, le natif de Bourgoin-Jallieu a tenu à rectifier une chose importante. « J’entendais les gens dire ‘Gouiri a eu trois coachs (Genesio, Sylvinho et Garcia), s’il ne joue pas, c’est qu’il doit avoir des problèmes de comportement, il ne doit pas bosser’. Sauf qu’on voit aujourd’hui que ce n’était pas fondé. » Amine Gouiri juge que « pour un jeune de Lyon, c’est plus dur de percer maintenant ».

Gouiri n’était pas une solution importante…

Puis Gouiri a expliqué que chez les Gones, on ne lui a pas vraiment donné sa chance à l’étage professionnel. « L’an dernier, j’avais lu dans L’Equipe que Moussa Dembélé était le joueur le plus utilisé en Europe, et je ne jouais pas. Même avant Garcia, il fallait qu’il y ait un blessé ou un suspendu, ce n’était pas par rapport au mérité de le semaine. »

Avec le recul, l’international français U21 n’a « pas de regret » étant donné qu’il a « tout donné » au Parc OL où il a été formé. Aujourd’hui, Amine Gouiri veut continuer de monter en puissance à Nice où il bénéficie d’un temps de jeu conséquent. S’il parvenait à exploiter tout son potentiel, l’ailier polyvalent donnerait beaucoup de regrets au trio Aulas – Juninho – Garcia…

Images de IconSport